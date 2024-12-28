«Я бомж»: Шура сделал заявление на тему своей недвижимости

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) несколько лет назад лишился элитной квартиры — артист переписал ее на другого человека в период борьбы с зависимостью. Какое-то время исполнитель хита «Голубая луна» оставался без своей недвижимости, но, наконец, ему удалось решить жилищный вопрос. 49-летний артист признался, что неделю назад купил квартиру, предварительно продав старую недвижимость.

Кроме того, этим летом музыкант приобрел дом в Подмосковье, но не за 70 млн рублей, как писали в СМИ, а за 140 млн рублей. Ранее у артиста была квартира 70 кв. метров, купленная 1,5 года назад. Ее стоимость составила 115 млн рублей.

«Документы еще не оформлены, поэтому ничего пока не могу сказать. Нигде нет ремонта. Я бомж. Где я сейчас прописан? Есть прописочка в одном уголочке, конечно», — признался певец в эфире «Сплетни шейкер» на МУЗ-ТВ.

Шура, который несколько лет лечился от рака, прокомментировал слухи и о покупке места на Кузьминском кладбище. Музыкант пояснил, что у него есть друг Костя — владелец похоронного бюро. Именно он подарил исполнителю двухкамерный гроб. Артист считает, что нужно ко всему готовиться заранее потому, что смерть может наступить в любой момент.

Ранее Шура устроил скандал на съемках новогоднего шоу из-за кавера на «Холодную луну».