«Я больше выступать не могу»: Амаяк Акопян назвал размер своей пенсии

Иллюзионист Амаяк Акопян в беседе с изданием Газета.Ru раскрыл размер своей пенсии. Он признался, что не может работать из-за состояния здоровья и получает около 60 тысяч рублей.

Акопян отметил, что такая «приличная» пенсия стала возможной только после получения звания заслуженного артиста. До этого, по его словам, выплаты были «крошечными», и прожить на них было бы невозможно.

«Вот я, например, не очень хорошо себя чувствую, я больше выступать не могу, мне даже преподавать трудно. Благодаря тому, что у меня есть мои личные запасы, сбережения очень хорошие, я себе много чего могу позволить, но мне сейчас многого и не нужно. Честно говоря, все что можно было, я купил, заработал ещё при советской власти», — заявил Акопян.

Основой для безбедной старости, как объяснил Акопян, стали его успешные международные гастроли, работа в казино в 90-е годы и съемки в кино. Он подчеркнул, что был «валютным артистом» в СССР, сдавал почти все заработанные за рубежом деньги государству, но и оставшегося процента хватало на обеспеченную жизнь.

«На одну пенсию жить — это очень скромно. Поскольку, объездив полмира, у меня была возможность зарабатывать хорошо, я откладывал. Эти накопления позволяют мне сегодня жить и больше не работать», — добавил иллюзионист.

Акопян также выразил сожаление за коллег, которые не успели получить почетные звания и вынуждены жить на скромные пенсии.

