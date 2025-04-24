Телеведущая Роза Сябитова призналась, что получает пенсию 18 тысяч рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала, то получает всего 18 тысяч рублей пенсии. По словам свахи, сумма маленькая, потому что она не живет в Москве и не имеет званий, за которые полагаются специальные надбавки.

«Сейчас еще повысили, раньше меньше была. Она у меня небольшая, поскольку я не москвичка. Я переехала в Подмосковье. Поэтому надбавок нет, звания народной артистки у меня тоже нет. Пенсию свою я не трачу - откладываю», - рассказала она.

Сябитова добавила, что не рассчитывала на свою пенсию - сейчас она не тратит ее.

«Мне об этом еще в свое время моя бабушка говорила: «О своей пенсии думай с момента получения первой зарплаты. Рассчитывай только на собственные силы. И складывай яйца по разным корзинам», - вспомнила она.

Ранее мы писали о том, что Юрий Антонов признался, что тратит пенсию в 60 тысяч рублей только на животных.