«Я больше так не буду»: сжегший паспорт певец Шарлот объяснил свой поступок

Вернувшийся в Россию певец и блогер Эдуард Шарлот раскаялся на допросе и заявил, что сжег свой паспорт по ошибке. По словам артиста, он попал под плохое влияние и совершил «осечку в понимании происходящего».

«Был помешан на ложной информации», - сказал Шарлот, объясняя причины своего поступка.

Кроме того, Эдуард попросил прощения и, широко улыбнувшись, заявил, что больше так не будет.

Певца обвиняют в нарушении трех статей административного кодекса России - 19.16 КОАП РФ «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина»‎, 20.3.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ»‎, а также 20.1 «Мелкое хулиганство»‎.

Как пишет Telegram-канал Mash, Шарлота также заподозрили в покупке военного билета.

Накануне Шарлот объявил о своих намерениях вернуться в Россию, однако денег на билет у него не было, поэтому он попросил подписчиков оплатить ему дорогу домой. Утром 22 ноября блогер прилетел в Санкт-Петербург.

Ранее мы писали, что вернувшегося в Россию певца Шарлота задержали в аэропорту Пулково.