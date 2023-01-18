«Я больше ничего не хочу»: певица Жасмин откровенно заговорила о личном

Певица Жасмин сделала отчаянное заявление, что «больше ничего не хочет». Единственное ее желание сейчас – это уехать в деревню.

«Я всё, я больше ничего не хочу», - сказала Жасмин на видео, опубликованном в ее соцсетях.

«Я хочу в деревню и козу купить», - произнесла певица, вероятно, в качестве шутки.

Два дня назад она писала, что завидует детям, которые «прибегают домой с прогулки, по уши залепленные снегом, в обледенелых варежках». Артистка жаловалась, что в ее детстве этого не было, потому что в Дербенте редко выпадал снег.

Жасмин удивлялась, «откуда у детей столько радости от банального копания снежной пещеры». Певица предполагала, что ей уже, «наверное, не узнать это чувство».

Ранее Жасмин рассказывала о недопонимании с мужем в вопросе воспитания детей. Певица считает себя строгой мамой, а вот супруг позволяет наследникам лишнее.