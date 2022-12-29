«Всегда мечтала стать молодой бабушкой»: Жасмин ожидает пополнения в семье

Певица Жасмин обладает крепкой семьей. Звезда уже долгое время находится в браке и является мамой троих детей. В новом интервью для портала «TNZVEZDY» девушка поделилась подробностями личной жизни.

По словам артистки, у них с мужем нередко случаются ссоры. Чаще всего недопонимания возникают в вопросе воспитания наследников. Жасмин считает себя строгой родительницей, а вот ее супруг частенько балует детей и позволяет им лишнее. В этом моменте пара никак не может договориться.

«Я ему, конечно, пытаюсь объяснить, что если я сказала "нет", то мы должны придерживаться одного мнения. А если это что-то несерьезное, тогда я закрываю глаза, что он балует их. Чаще всего мы с мужем живем в конфетно-букетном периоде», — высказалась Жасмин.

Также девушка затронула еще одну важную тему. У звезды есть взрослый сын Михаил, и она сообщила, что была бы уже рада стать молодой бабушкой. «Я к этому шла с 18 лет. Всегда мечтала стать бабушкой. Иногда я говорю сыну: "Миш, представь, если бы вместо тебя была дочь! Я бы уже была бабушкой". А он смеется и говорит, что подвел меня», — рассказала Жасмин.

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