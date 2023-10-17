«Я больше не певица и актриса»: Настя Задорожная объявила об окончании карьеры

Певица Настя Задорожная объявила о завершении творческой карьеры, об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на выпуск шоу «12 злобных зрителей».

Настя Задорожная пропала из медиапространства несколько лет назад. Последний раз певица публиковала свою новую песню в 2019 году, однако хитом она на стала. Задорожная известна еще и своими ролями в сериалах. Так, она прославилась благодаря игре в сериале «Клуб». Однако и в актерской сфере Задорожная не продвинулась — свои последние роли она сыграла в том же 2019 году.

По словам Насти, она благодарна телеканалу МТВ, благодаря которому прославилась.

«Когда появился МТВ, на моем пульте исчезли другие кнопки. Я смотрела все передачи взахлеб. Я на него подсела. Как все девочки тогда, мечтала стать виджеем. Но, как вы знаете, мне была приготовлена особая миссия. Сериал "Клуб". Василиса и песни, вошедшие в сериал, перевернули мою жизнь», — вспомнила певица.

По словам знаменитости, сейчас она полностью отошла от творческих дел. Задорожная посвятила себя волонтерской работе с приютами.

«Что со мной происходит в 2023 году? Я больше не певица и не актриса. Я представляю интересы братьев наших меньших, я волонтер. Веду проект на центральном канале, посвященный животным. Я счастлива и любима», — поделилась она.

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