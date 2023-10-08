Стало известно, как сейчас живет актриса из «Интердевочки» Татьяна Агафонова

Актриса из «Интердевочки» Татьяна Агафонова сбежала в деревню, об этом сообщает aif.ru.

Татьяна Агафонова стала популярной после выхода фильма «Одиноким предоставляется общежитие». В нем она сыграла свою дебютную роль Лизы Лаптевой. Однако главным успехом актрисы стала роль в фильме «Интердевочка». Впрочем, популярность звезды в 90-е пошла на спад, как и ее карьера.

После успеха в кино Татьяна неожиданно для всех вернулась в родную тверскую деревню, где устроилась работать в колхоз. По словам знаменитости, у нее не было времени ждать предложений от кинопродюсеров.

«Словом, когда родной колхоз сказал: „Таня, надо“, я пошла. Хотя территория была больше, чем у Мальты: 12 900 га (почти половина — леса)... Выучилась на юриста, получила экономическое образование в сельхозакадемии. И проработала председателем колхоза 7 лет», — рассказала она.

Сейчас Татьяна Агафонова довольна своей жизнью. Она по-прежнему живет в деревне, где выращивает овощи и фрукты, успевает сниматься в кино и сериалах, а также ходить на выставки.

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