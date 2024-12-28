«Была интрижка»: Алена Водонаева рассказала об отношениях с Олегом Майами

Олег Майами встречался с многими российскими звездами — Ольгой Бузовой, Айзой Лилуной-Ай и другими. Певца постоянно подозревают в новых романах с медийными личностями. На тему отношений с ним высказалась Алена Водонаева.

Экс-участница «Дома-2» призналась, что случайно проболталась о связи с Майами в прямом эфире. Интрижку с исполнителем она держала в секрете. Однако серьезным их роман назвать нельзя.

«Мы не встречались. Всякие случаются в жизни у людей романы, особенно у молодых. Это было больше 10 лет назад. Ну была интрижка, ну че об этом говорить?», — рассказала 42-летняя телеведущая в эфире программы «Сплетни шейкер».

Водонаева призналась, что зрители и не догадываются, кто из российских знаменитостей состоял отношениях. По словам звезды, никто и не подумает, с кем она когда-либо встречалась.

Ранее телеведущая Алена Водонаева заявила, что готовится к двум операциям. Знаменитость рассказала о предстоящих манипуляциях в соцсети.