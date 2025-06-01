«Я больше не хочу худеть»: актриса Алена Яковлева потеряла 12 кг из-за серьезной болезни

Актриса Алена Яковлева рассказала, что потеряла 12 кг из-за серьезной болезни. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артистка намекнула, какие проблемы со здоровьем ее беспокоят.

63-летняя звезда российских сериалов находится в прекрасной форме, но мало кто знает, что секрет ее стройности — вовсе не в спорте и диете. По словам Алены Яковлевой, она похудела на 12 кг из-за серьезной болезни. Актриса не раскрывает свои диагнозы, но ссылается на проблемы с желудочно-кишечным трактом. При этом артистка признается: она и врагу не пожелает такой диеты, какая была у нее.

«Больше я не хочу худеть, для меня достаточно. Это уже граничит с ненормальностью», — заявила Алена Яковлева.

Что касается восстановления здоровья, знаменитость отправлялась на российские и заграничные курорты. Также Алена Яковлева стала заниматься йогой, чтобы укрепить суставы и активизировать кровообращение. Однако дочь Юрия Яковлева старается избегать чрезмерных нагрузок — несколько лет назад у нее был разрыв мениска.

Напомним, 21 октября 2024 года актриса внезапно почувствовала себя плохо во время спектакля в Москве. Сразу после выступления Алена Яковлева была госпитализирована в НИИ им. Н.В. Склифосовского с жуткими болями в области живота. Тогда врачи заподозрили у народной артистки России аппендицит, но позднее диагноз не подтвердился. Сообщалось, что знаменитость находится в хирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести.

«Я бы не хотела вдаваться в подробности. Скажем так, это внутренние органы, желудочно-кишечный тракт. Но никакой катастрофы пока нет», — делилась актриса.

Ранее дочь Алены Яковлевой рассказала о состоянии матери перед операцией.