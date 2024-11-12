«Мамуля боец!»: дочь Алены Яковлевой раскрыла, что происходит с актрисой перед операцией

Дочь актрисы Алены Яковлевой рассказала, как чувствует себя ее мать перед операцией. Детали хирургического вмешательства звезда не раскрывала, но делилась, что операция плановая.

По словам Марии Козаковой, ее родительница пошла на поправку благодаря поддержке близких и поклонников, а также внутренней силе. Сейчас она готовится лечь под нож хирурга, но при этом продолжает работать.

«Мамуля боец! Так что все у нас будет хорошо», - сообщила Мария в соцсети, отказавшись от подробных комментариев.

Напомним, что в больницу Яковлева попала с острой болью в животе. Предполагалось, что у нее аппендицит, однако диагноз не подтвердился. Алена не делилась, что именно у нее обнаружили врачи, но признавалась, что проблема в кишечнике.

После выписки из больницы актриса восстановилась и вернулась к работе. Предположительно, операция будет проведена через полгода.

Ранее появились новые подробности о состоянии госпитализированного телеведущего Юрия Николаева.