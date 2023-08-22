«Я больше не буду»: покинувший родину Моргенштерн* вымаливает у россиян прощение

25-летний Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) сообщил, что жалеет о своей эмиграции. Еще в прошлом году популярный певец покинул страну. Такое решение артист принял после выхода скандального интервью с журналисткой Ксенией Собчак.

Тогда, по признанию звезды, он начал страдать от депрессивного настроения и полной дезориентации. Только вот за границей ему легче не стало.

В свежем интервью для «Неопра, блин!» Моргенштерн* отметил, что работа в США показалась ему «чистейшим капитализмом без доли человечности». По этой причине он планирует вернуться в российские чарты с новыми песнями.

«Вот какой бы не был наш шоу-бизнес, как бы он не брыкался и не находился в состоянии зародыша, там все равно есть человечность», – заявил Алишер.

Он также надеется, что за время своего отъезда еще не потерял связь с российскими поклонниками.

«Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку. Я хочу снова делать песни для наших людей с душой», – признался исполнитель.

Однако возвращаться на родину Моргенштерн* пока не спешит.

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*признан иноагентом на территории РФ