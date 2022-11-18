«Я богата и дам тебе все»: Ольга Бузова соблазнила женатого мужчину

В последнее время личная жизнь Ольги Бузовой активно обсуждается в интернете. Сначала девушке приписывали роман с известным бизнесменом, затем артистка в интервью косвенно намекнула на новые отношения. Теперь Бузова вновь подогрела к себе интерес. На съёмках шоу «Однажды в России» певица позволила лишнее в общении с женатым Денисом Дороховым.

По задумке номера, Ольга должна была привлечь внимание артиста, и, кажется, ей это удалось. Звезда произнесла роковую фразу: «Денис, я богата, популярна и дам тебе все». После этого их лица настолько были близки друг к другу, что Дорохов решился несколько раз поцеловать Бузову. Ситуацию на съемочной площадке восприняли с юмором, но вряд ли такое поведение понравится жене Дениса.

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