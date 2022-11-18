Девочка выросла: Маша из сериала «Воронины» находится на 6 месяце беременности

Казалось, ещё совсем недавно мы всей страной смотрели популярный ситком и испытывали трогательное чувство к малышке Маше Ворониной. Но годы идут, и накануне своего 19-летия актриса Ильюхина в эксклюзивном интервью для Starhit сообщила неожиданную новость: совсем скоро она станет мамой!

Сейчас девушка находится на 6 месяце беременности. О своей личной жизни звезда не особо распространяется. Известно, что отец ребёнка далёк от мира шоу-бизнеса. К слову, самой Марии тоже пришлось отказаться от предложений в кино. «Я не рассказала о своей беременности, надеюсь, что продюсеры узнают и поймут, что это – личные обстоятельства. Беременность – самый счастливый период в моей юной жизни», – поделилась Ильюхина.

Подобная новость стала настоящим сюрпризом для поклонников «Ворониных». К слову, в мире кино намечается ещё одно важное событие. Кажется, совсем скоро одна из самых успешных актрис России Светлана Ходченкова выйдет замуж. Подробности читайте в этой статье.