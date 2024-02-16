«Я благополучно слился»: уехавший из России комик Михаил Шац* провалил кастинги в Израиле

В 2022 году комик Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ) переехал из России в Израиль. Актер пытался найти работу в стране, но дважды провалил кастинги в сериалы.

«Я благополучно слился. Причем понял это сразу. Видно же по реакции людей. Я не знаю. У меня было такое ощущение: „Все. Я понял“», — рассказал телеведущий на своем YouTube-канале.

Одним из проектов, куда пытался попасть Шац*, был сериал «Совецка», который рассказывает про семью евреев, которые переехали из СССР в Израиль в начале 90-х.

По словам комика, он не испытывает творческого кризиса. Провалы не мешают ему вести собственные проекты.

Напомним, в Израиль перебрались многие российские артисты и исполнители. Однако после начала конфликта страна стала не такой привлекательной для уехавших. Так, певец Максим Леонидов провел несколько дней в бомбоубежище и заявил, что уезжает в Европу. Шац* тоже внезапно оказался в Европе. Комик говорил, что покинул Израиль до начала обстрелов: он планирует и дальше жить на новой родине.

Ранее комик рассказал о главной особенности Израиля.

*(признан иноагентом на территории РФ)