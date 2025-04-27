«Я благодарна Яну»: Алсу обратилась к экс-супругу после завершения судебного процесса

На днях завершился судебный процесс по разделу имущества предпринимателя Яна Абрамова и певицы Алсу. Исполнительница хита «Зимний сон» отказалась от всех своих претензий. Артистка решила прокомментировать развод с супругом и опровергнуть слухи, которые распространяются в Интернете.

Певица призналась, что не любит разговоры о личном, но она решила прокомментировать возникающие о ее разводе слухи. По словам Алсу, решение о расставании стало непростым, как для нее, так и для Абрамова. Артистка счастлива, что между ней и бывшим мужем нет разногласий, недоговоренностей и недовольств.

«Жизнь — непростая штука. Недаром говорят: "Жизнь прожить — не поле перейти". Но именно поэтому она и интересна. Я благодарна Яну за наших детей, за наши совместные годы», - пояснила Алсу.

Звезда назвала предпринимателя очень хорошим и заботливым отцом своих детей, который безгранично их любит. Певица считает, что в жизни нет ничего важнее этого.

Напомним, что, предположительно, бывшие супруги делили около 10 млрд рублей. Во время развода Абрамов предлагал экс-жене разойтись без скандалов и судов, но Алсу отказалась. На каких условиях они расстались, пока неизвестно.

Недавно Алсу рассказала, каким видит своего будущего избранника. Знаменитость заявила, что не сможет встречаться с мужчиной менее успешным, чем она.