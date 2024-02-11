«Я благодарна своему телу»: Кожевникова раскрыла, на сколько располнела во время четвертых родов

Осенью прошлого года актриса Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз. Роды были естественными, но прошли они очень тяжело. Во время беременности звезда «Универа» призналась, что потолстела до 90 кг.

39-летняя актриса рассказала, что до шестого-седьмого месяца беременности она обычно не набирает «ни одного грамма». После каждый день у нее прибавлялось по килограмму в день. Врачи связывали это с особенностями организма Кожевниковой.

К концу беременности актриса весила уже около 90 кг. В тот период ей ставили гестационный сахарный диабет: ей можно было есть только зеленое и рыбу. Под запретом были даже молочные продукты. Сейчас актриса похудела до 78−79 кг, жесткую диету она больше не соблюдает. Также она не планирует обращаться к пластическим хирургам.

«Я люблю себя, я благодарна своему телу, что оно подарило мне четвертого сына», — заявила Кожевникова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

В конце августа 2013 года актриса обвенчалась с предпринимателем Евгением Васильевым. Пара воспитывает четверых детей.

Ранее Мария Кожевникова выступила против суррогатного материнства. Подробности читайте здесь.