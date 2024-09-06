«Я благодарна»: спутница Павла Дурова вышла на связь после его ареста

Спутница миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова впервые вышла на связь после его ареста во Франции. Она написала в соцсетях, что благодарна за поддержку.

Девушка стала знаменитой после того, как попала в объективы фотографов вместе с Павлом Дуровым. Их задержали во время прилета во Францию. Сама Вавилова ничего не рассказывала по этому поводу, но решила прервать молчание. Она была немногословна, но дала понять, что ее беспокоит распространение ложной информации в СМИ.

«Дорогие друзья, новые друзья и семья! Я благодарна, что вы есть в моей жизни. Уровень поддержки, которую я получила, неизмерим. Я не смогла вернуться раньше, но рада сообщить вам, что все хорошо. Распространяется много ложной информации, но это тема на будущее», — написала Юлия в личном микроблоге.

При этом девушка опубликовала фото из Парижа, но без Павла Дурова.

Напомним, что миллиардера задержали 24 августа в столице Франции. Его подозревают в совершении ряда серьезных преступлений. Суд запретил ему покидать страну, это продлится шесть месяцев. Сам Дуров тоже вышел на связь после случившегося и опубликовал заявление, в котором опроверг обвинения в анархичности Telegram и отметил, что ежедневно удаляются миллионы вредоносных постов.

Ранее мы писали о том, что Павел Дуров до ареста встречался в Дубае с представителями контрразведки Франции.