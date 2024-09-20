«Я безумно любил, люблю и буду любить»: дизайнер Игорь Гуляев раскрыл отношения с 75-летней Аллой Пугачевой

Дизайнер Игорь Гуляев признался, что продолжает общаться с уехавшей из России певицей Аллой Пугачевой. Он подчеркнул, что их отношения уже давно вышли за рамки простого сотрудничества и перешли в дружеские.

«Я безумно любил, люблю и буду любить эту женщину всегда. Я благодарен судьбе, что когда-то, когда мне было пять лет, я услышал песню "Арлекино", влюбился в нее, и Господь Бог меня свел с ней на нашем пути. Мы дружим и всю жизнь будем дружить, я обожаю ее», - разоткровенничался Гуляев в беседе с mk.ru на всероссийском форуме легкой промышленности в Иванове.

Он также отметил, что настоящая дружба заключается в том, чтобы не задавать лишних вопросов.

«Дружба должна быть такая: "Жива, здорова, поела?» - пояснил дизайнер.

При этом журналисты издания отметили, что Гуляев неохотно отвечал на вопросы о Пугачевой, с которой периодически встречается в Европе.

Кроме того, дизайнер откровенно признался, что не интересуется судьбой Модного дома Вячеслава Зайцева. Он подчеркнул, что очень уважает покойного модельера.

«Когда он приехал, чтобы познакомиться, сказал мне: "Никогда не зови меня Вячеслав Михайлович, зови меня просто Слава, потому что я такой же чокнутый, как и ты», - рассказал Гуляев историю общения с Зайцевым.

Ранее звезда «Маленькой Веры» Андрей Соколов раскритиковал певицу Аллу Пугачеву. Он рекомендовал защитникам исполнительницы хита «Арлекино» в первую очередь обращать внимание не на ее творческий вклад, а на гражданскую позицию.