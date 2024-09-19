«Гадкое поведение»: актер «Маленькой Веры» Соколов раскритиковал Аллу Пугачеву

Звезда «Маленькой Веры» Андрей Соколов раскритиковал певицу Аллу Пугачеву. Об этом сообщает aif.ru.

Актер Андрей Соколов высказался об уехавших из России артистах и прокомментировал свое отношение к Алле Пугачевой, которая сейчас вместе с мужем живет в Израиле.

«Эти люди получили от страны всё, а после облили родную страну помоями. Тут двух мнений быть не может. Гадкое поведение… Да, Пугачева как бы олицетворение нашего музыкального олимпа в прошлом, но к ней есть большой вопрос, как к гражданину своей страны», — заявил он.

Соколов добавил, что защитникам Примадонны стоит в первую очередь обращать внимание не на ее творческий вклад, а на гражданскую позицию.

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