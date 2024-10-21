«Я беседовал с работниками нескольких каналов»: отец Жанны Фриске раскрыл, почему Шепелева выгнали с телевидения

Отец певицы Жанны Фриске Владимир объяснил, почему Дмитрий Шепелев лишился работы на российском телевидении. Он связал это с высокомерием и отсутствием профессионализма ведущего.

Комментарий Владимира Фриске приводит издание «Абзац».

По его мнению, Шепелев «никогда нигде не удержится». Он назвал отца своего внука «скандальным человеком, который не может ужиться ни с кем».

Отец Фриске рассказал, что у Шепелева нет друзей и «как профессионального ведущего его никто не воспринимает».

«Даже Жанна мне говорила: «Не вижу в нём особого таланта». Позже я беседовал с работниками нескольких каналов, они мне признались, что он высокомерный, понты кидает, а отдачи ноль», - поделился Владимир Фриске.

Он утверждает, что Шепелев мечтает попасть на Запад. Однако там его «никто не возьмет», считает Владимир. Когда-то с получением американской визы ему помогала певица Ольга Орлова – сейчас общения между ними нет.

«Через полгода про него вообще забудут», – заключил Фриске.

Ранее стало известно, что Шепелев перестал вести программу «В кругу друзей». Его заменили другим ведущим – актером Сергеем Друзьяком.