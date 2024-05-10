«Я бесценна»: олигарх предложил Виктории Боне 50 миллионов за ночное свидание

44-летняя телеведущая Виктория Боня рассказала, что ей предложили провести ночь с олигархом за 50 миллионов рублей. Однако артистка предпочла отказаться.

В эфире шоу «Злые языки» блогер призналась, что ее поклонники иногда выходят за рамки разумного, чтобы встретиться с ней. Состоятельные мужчины, по ее словам, настолько хотят свидания с ней, что готовы расстаться с большими деньгами. Один из бизнесменов хотел заплатить Виктории 50 миллионов рублей, лишь бы провести с ней ночь.

«Я отказалась, я бесценна. Я хочу, чтобы за мной красиво ухаживали, комплименты. Чтобы меня покоряли, а не просто деньги дали», - поделилась Боня.

По признанию телеведущей, после отказа поклоннику она не удержалась и узнала о нем побольше информации. Оказалось, что мужчина богат почти как Билл Гейтс.

К слову, несмотря на наличие большого количества фанатов, Боня все никак не может наладить личную жизнь. С последним своим бойфрендом она рассталась в начале текущего года. Сейчас артистка уверена, что с молодыми кавалерами ей пора завязывать. Она заявила, что вполне смогла бы сойтись с возрастным мужчиной, если он будет миллиардером.

Ранее Виктория Боня рассказала, что улетает из России в Монако.