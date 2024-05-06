«У меня шикарная новость!»: Виктория Боня объявила, что улетает из России

Телеведущая и модель Виктория Боня заявила, что покидает Россию. В личном блоге знаменитость призналась, что наконец решила проблемы с документами и теперь может отправиться в Монако.

Виктория Боня опубликовала в соцсети видео, на котором она запечатлена с ноутбуком, и сообщила, что получила шенгенскую визу спустя семь месяцев рассмотрения документов. По словам телеведущей, она скоро улетит домой, в Монако.

«У меня шикарная новость! Мне наконец-то дали визу, и я скоро лечу домой в Монако. 7 месяцев рассматривали мои документы вместо 3-х», — написала Виктория Боня.

Напомним, блогер признавалась, что она не может вернуться в Монако, где находится ее дом, поскольку пока не получила визу категории «D». На тот момент Виктория Боня уточняла, что ждет уже пять месяцев. В связи с этим модель решила перевезти свою 12-летнюю дочь Анджелину в Москву.

«Мы с Алексом решили, что дочка пока будет здесь со мной. Но я чувствую, что Анджелина не захочет возвращаться в Монако. Уж очень она любит Москву, считает себя русской», — рассказывала телеведущая.

Недавно Виктория Боня впервые отправилась вместе с дочерью в московский метрополитен. Также знаменитость погуляла с Анджелиной по Парку Горького, а затем сходила с ней на мастер-класс по рисованию. Девочка увлекается верховой ездой, и телезвезда нашла для нее возможность тренироваться в Москве. Виктория Боня даже задумывалась о возвращении в Россию после 13 лет жизни в Монако, однако теперь планы блогера изменились.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня появилась на премии «Вслух» в Москве.