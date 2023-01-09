«Я бабушка, но не старуха»: Лариса Долина раскрыла правду о своем возрасте

Новый год начался для Ларисы Долиной с неприятностей. Так, артистка поделилась семейным видео с внучкой Александрой, на которой она танцует в короткой юбке. Фолловеры раскритиковали внешний вид 67-летней знаменитости и отметили, что в ее возрасте неприлично надевать такие вещи. Узнав об этих недовольствах, Долина опубликовала в социальной сети пост, в котором она ответила всем критикам и обвинила их в эйджизме.

Лариса Александровна считает, что ей стыдиться нечего. По мнению звезды, у нее замечательные ноги, и их скрывать не стоит. Кроме того, Долина высказалась и по поводу своего возраста. Певица заявила: она выглядит и чувствует себя максимум на 35-40 лет, поэтому все молодые артисты стремятся к сотрудничеству с ней.

«Я люблю танцевать и умею! Из-за чего мне должно быть стыдно? Где вы старуху увидели? Я выгляжу и чувствую себя максимум на 35-40. И мой голос звучит так же, как и 30 лет назад. Не дождетесь, чтобы я ушла. Кто вы такие, чтобы меня отправлять на пенсию? Как мне жаль вас, снобы», — разозлилась Лариса Александровна.

К слову, нашлись и те фолловеры, которые встали на защиту певицы. Многие из них отметили, что Долина действительно выглядит моложе своих лет.

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