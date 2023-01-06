Стефания Маликова получила роковое предсказание на 2023 год
«Домогательства»: Стефания Маликова обеспокоила публику .
Фото: Из профиля Instagram* Маликовой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Семья Дмитрия Маликова считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Пока других звездных пар подозревают в разводе, личное счастье Маликовых не поддается сомнению. Этот Новый год семейство традиционно встретило вместе и, кажется, провело время довольно весело. В своей социальной сети Стефания, дочка музыканта, рассказала о том, что каждый из членов семьи получил предсказание на 2023 год. Только вот прогноз для самой девушки оказался не самым благоприятным.
Так, Маликова вытащила бумажку, на которой было написано о сексуальных домогательствах. Сама наследница Дмитрия отнеслась к записке с юмором: «Хорошее предсказание для 2023 года мне дал Дедушка Мороз».
Фото: Из профиля Instagram* Стефании (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
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