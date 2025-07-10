«Я аж обалдел»: дочь телеведущего Леонида Якубовича поразила резкой сменой образа

Появившаяся в новом образе дочь телеведущего Леонида Якубовича поразила своих подписчиков. Для этого ней не пришлось делать пластику или посещать косметолога. Она всего лишь сменила наряд и выложила видео в своей соцсети.

27-летняя Варвара, ранее увлекающаяся косплеем, на сей раз оделась в платье-мини, обула плетеные босоножки и накрасила губы ярко-красной помадой.

«Какими девушек хочет видеть общество, и как девушки хотят выглядеть на самом деле», — подписала ролик она.

На контрасте с женственным образом в другом посте она появилась в более привычном для нее стиле. Девушка нарядилась в рыцарские доспехи и взяла в руки внушительных размеров меч.

И тем не менее наследница шоумена подчеркнула, что не собирается следовать общепринятым стереотипам и тем более слушать чье-то мнение. Впрочем, подписчики все равно выразили восхищение девушке.

«Я аж обалдел. Неожиданно», «Круто», «Вы очень красивы в образе рыцаря», «На самом деле, каждая девушка — воин, но не каждый поймет посыл», «Настолько леди я тебя ни разу не видел», — написали комментаторы.

Ранее мы писали о том, какой необычный подарок на 80-летие отцу приготовила дочь Леонида Якубовича.