Дочь Леонида Якубовича показала необычный подарок отцу на 80-летие

Дочь ведущего Леонида Якубовича Варвара готовится к юбилею отца, который состоится 31 июля. Народному артисту РФ исполнится 80 лет. Варвара нашла в магазине креативный подарок – картхолдер с зашифрованным в стиле «Поля чудес» словом.

Об этом дочь ведущего рассказала в соцсетях.

Варвара опубликовала кадр из магазина. На фото черный кархолдер с зашифрованным нецензурным словом, три буквы из шести которого напечатаны. Дочь ведущего поинтересовалась у подписчиков, дарить ли такую необычную вещь отцу на день рождения.

Якубович с 1991 года ведет шоу «Поле чудес». При этом дома у артиста существует запрет на просмотр передачи – никто из родных не включает телевизор, когда очередной выпуск показывают в эфире.

Ранее Варвара прокомментировала новости о грядущих съемках Якубовича в фильме режиссера Валерии Гай Германики. Она отметила, что ничего не знает о проекте, а о фильме услышала из новостей.