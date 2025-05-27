НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 мая 2025, 13:33
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Дочь Леонида Якубовича показала необычный подарок отцу на 80-летие

Дочь Якубовича нашла картхолдер с надписью в стиле «Поля чудес» на 80-летие отца.
Дочь Леонида Якубовича показала необычный подарок отцу на 80-летие

© Starface.ru

Дочь ведущего Леонида Якубовича Варвара готовится к юбилею отца, который состоится 31 июля. Народному артисту РФ исполнится 80 лет. Варвара нашла в магазине креативный подарок – картхолдер с зашифрованным в стиле «Поля чудес» словом.

Об этом дочь ведущего рассказала в соцсетях.

Варвара опубликовала кадр из магазина. На фото черный кархолдер с зашифрованным нецензурным словом, три буквы из шести которого напечатаны. Дочь ведущего поинтересовалась у подписчиков, дарить ли такую необычную вещь отцу на день рождения.

Якубович с 1991 года ведет шоу «Поле чудес». При этом дома у артиста существует запрет на просмотр передачи – никто из родных не включает телевизор, когда очередной выпуск показывают в эфире.

Ранее Варвара прокомментировала новости о грядущих съемках Якубовича в фильме режиссера Валерии Гай Германики. Она отметила, что ничего не знает о проекте, а о фильме услышала из новостей.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
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