«Ни рыба ни мясо»: Виктор Рыбин раскрыл правду о Леониде Агутине и Алле Пугачевой

Солист популярной в начале 90-х группы «Дюна» Виктор Рыбин обрушился с критикой на Леонида Агутина из-за его молчания об СВО. Кроме того, он рассказал, что был разочарован Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ), с которыми раньше дружил.

Как отметил Рыбин, его раздражают некоторые коллеги, которые предпочитают отмалчиваться и не озвучивают публично свою гражданскую позицию. В качестве такого примера он назвал Агутина.

«Ну не удержусь я… Агутин! Вот прям не могу! Да потому что ни рыба ни мясо. Он не ездит в зону СВО… Никуда не ездит, он даже не говорит ничего об этом. И таких много. Я аж красный стал! Просто такой либерал: знаете, я за все хорошее, я против всего плохого. Так мы тоже против плохого, да… Мы за победу!» - возмутился музыкант в интервью на YouTube-канале «Эмпатия».

Певец также не стал скрывать, что одним из самых больших разочарований для него стал отъезд Галкина* и Пугачевой. Рыбин признался, что вместе с женой Натальей Сенчуковой до последнего надеялись, что артисты одумаются и вернутся.

Виктор также подчеркнул, что Пугачева обязана своим успехом и званием примадонны российской эстрады авторам, которые написали для нее песни, полюбившиеся миллионам.

«Где бы Алла Борисовна была без наших поэтов и композиторов, которые остались здесь, которые для нее создали эту жизнь», - заявил Виктор Рыбин.

Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что у уехавших из России артистов нет проблем с возвращением. Он отметил, что недавно проезжал мимо огромной афиши, анонсирующей выступление Леонида Агутина, который уезжал после начала СВО вместе с семьей. «Вот он вернулся, и никто не помешал ему это сделать», — сказал писатель.

*Признан иностранным агентом на территории России