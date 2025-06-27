«Успел вернуться, но не посетил отца»: писатель Прилепин высказался об отказе Александра Реввы ехать в Донецк

Писатель и политик Захар Прилепин раскритиковал комика-певца Александра Ревву за то, что артист не навещает отца, проживающего Донецке. Об этом сообщает aif.ru.

«Не удивлюсь, если через год увижу, что Александр Ревва награжден каким-нибудь орденом. Он уже успел уехать после СВО и вернуться, но так и не смог доехать за 11 лет до отца, который живет в Донецке», — возмутился публицист.

Напомним, что в 2014 году шоумен Александр Ревва отказался ехать в Донецк, несмотря на то, что там живет его отец — Владимир Ревва. С началом спецоперации артист осудил военные действия и уехал из России, но вернулся. При этом, в конце 2025 года Ревва-младший получил паспорт России. Отмечается, что именно СВО стала причиной разлада между отцом и сыном.

Более того, Прилепин подчеркнул, что многие уехавшие звезды без проблем продолжают работать в РФ.

«Я не замечаю того, что уезжавшие артисты зондируют почву, желая как-то вернуться. Такой проблемы у них просто нет. Недавно проезжал мимо огромной афиши, анонсирующей выступление Агутина, который уезжал после начала СВО вместе с членами семьи. Вот он вернулся, и никто не помешал ему это сделать», — сказал писатель.

Ранее мы писали о том, как мама Александра Реввы высказалась о скандале сына с российским гражданством.