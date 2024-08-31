«Я абсолютный однолюб»: актриса Елена Лядова высказалась об отношениях

Актриса Елена Лядова состоит в браке с коллегой Владимиром Вдовиченковым уже почти 10 лет. В интервью HELLO! артистка рассказала об отношениях с мужем и порассуждала о чувствах между мужчиной и женщиной.

По словам актрисы, она является однолюбом и склонна к постоянству в отношениях. Елена Лядова призналась, что никогда не была в ситуации, в которой ей пришлось бы выбирать между двумя мужчинами.

«Я абсолютный однолюб, мне такие метания несвойственны», — заявила артистка.

Елена Лядова считает, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. По мнению знаменитости, любые отношения с противоположным полом обязательно перерастут в романтические.

«Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной, больше все же в партнерство — эмпатию и понимание на работе, например. А дружба… если только после отношений или в самом их начале — когда внутри либо уже огарки чувств, либо их зачатки», — отметила актриса.

Елена Лядова и ее супруг Владимир Вдовиченков считаются одной из самых крепких пар в российском кинематографе. Артистка призналась, что секрет гармоничных отношений заключается в умении находить компромиссы.

«Не нужно вообще ни с кем спорить. Ни мужчине с женщиной, ни женщине с мужчиной. Мы в разных весовых категориях, у нас разные задачи», — подчеркнула Елена Лядова.

Актриса рассказала, что они с мужем часто советуются и обсуждают рабочие вопросы, но стараются не спорить.

«Конечно, мы можем что-то обсуждать, советоваться, посещать вместе премьеры. Это огромный плюс, когда есть с кем отрепетировать сцену, к примеру. Спорим редко, поскольку уважаем друг друга», — поделилась знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Елена Лядова в коротком платье вышла в свет с Владимиром Вдовиченковым.