«Я абсолютно сумасшедшая мамаша»: звезда «Склифосовского» Мария Куликова чересчур опекает 14-летнего сына

Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова, родившая в 34 года, откровенно рассказала о воспитании сына. В интервью журналу «Караван историй» актриса назвала себя «сумасшедшей мамашей» и призналась, что чересчур опекает 14-летнего мальчика.

Мария Куликова впервые стала мамой в 2011 году — у них с мужем Денисом Матросовым родился сын Иван. На тот момент артистке было 34 года, и для нее материнство стало осознанным шагом. Актриса не скрывает: она тщательно оберегает свое семейное счастье и чересчур опекает единственного ребенка.

«У меня было долгожданное осознанное материнство. Я абсолютно сумасшедшая мамаша и растворилась в этой истории, но никому не рассказываю и не показываю, если я в кругу коллег, друзей или знакомых. <…> Для меня это очень сокровенное», — призналась Мария Куликова.

Экс-супруга Дениса Матросова старается дать мальчику все лучшее и зачастую не может держать себя в руках из-за переживаний. По словам Марии Куликовой, она беспокоится о том, является ли она хорошей матерью.

«Я беспокойная, но себя сдерживаю максимально, потому что боюсь показаться окружающим такой же. Это проявляется в том, что бесконечно у меня комок в сердце: „Что? Как? Достаточно ли много я ему даю? Достаточно ли интересные экскурсии придумываю?“ Я Ваню затюкала поездками, театрами», — поделилась артистка.

По словам знаменитости, дошло до того, что она старается везде быть рядом с сыном, боясь что-то упустить: «Для меня каждое телодвижение, связанное с Ваней, продумано. И в этом нет ничего хорошего». Несмотря на это, Мария Куликова смогла стать для Ивана настоящим другом, и он ее «не сторонится».

«Не знаю, может быть, это до поры до времени, но пока мы с ним прямо такие друзья. И пока нет этого: „Закрой дверь!“», — заключила актриса.

