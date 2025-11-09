«Я абсолютно настроен жить вечно»: как прошли последние годы Юрия Николаева

Телеведущий Юрий Николаев, скончавшийся 4 ноября, заболел раком желудка 18 лет назад. С тех пор он внимательно следил за здоровьем, пил витаминные коктейли, занимался спортом, но завещание составил заранее.

«Я абсолютно настроен жить вечно, радоваться жизни каждую минуту, каждую секунду, наслаждаться», — приводит программа «Ты не поверишь!» на НТВ архивную запись звезду «Утренней почты».

Николаев из-за тяжелого недуга раз в полгода проходил обследование в специализированных клиниках и находился в ремиссии. Благодаря жене Элеоноре он отказался от алкоголя.

Так как у пары не было детей, жене Николаев завещал квартиру в центре Москвы, а участок на берегу реки Истра с двухэтажным домом достался племянникам.

В последнее время телеведущий чувствовал себя неважно. Он перенес операцию на бедре, а позже попал в больницу в связи с тяжелым заболеванием — раком легких. 4 ноября его вновь госпитализировали с подозрением на тяжелую пневмонию, уже через несколько часов телеведущий умер.

8 ноября в Москве состоялась церемония прощания с Юрием Николаевым. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище рядом с давним другом Вячеславом Добрыниным.

Ранее вдова Вячеслав Добрынина Ирина рассказала, что Юрий Николаев боялся попасть в больницу.