«Он так боялся»: вдова Вячеслава Добрынина раскрыла тайну умершего от рака Юрия Николаева

Умерший от рака телеведущий Юрий Николаев боялся попасть в больницу. При этом звезда программы «Утренняя почта» регулярно проходил медицинские обследования. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала вдова Вячеслав Добрынина Ирина.

8 ноября в Москве состоялась церемония прощания с Юрием Николаевым, скончавшимся после продолжительной болезни. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище рядом с давним другом Вячеславом Добрыниным. Вдова композитора раскрыла, что, несмотря на вредную привычку (он много курил – прим. ред.), телеведущий отказывался ложиться в больницу. При этом звезда «Утренней почты» регулярно обследовался.

«Он так боялся больницы. <…> Во-первых, он курил. Он говорил: «Хоть я к своим врачам ложусь, они мне делают там какие-то снисхождения по поводу курения». Но в больницу, говорит, не лягу. Так он все время проверялся», — поделилась Ирина Добрынина.

Напомним, Юрий Николаев ушел из жизни 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет от осложнений, вызванных раком кишечника. Незадолго до смерти врачи диагностировали артисту тяжелую пневмонию.

Ранее сообщалось о том, что врачи еще при жизни Юрия Николаева просили его избавиться от вредной привычки.