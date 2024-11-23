«Я 30 лет молчал об этом»: основатель «Комбинации» пригрозил лишить хитов Алену Апину и Татьяну Иванову

Один из основателей популярной в 90-е группы «Комбинация» Виталий Окороков пригрозил оставить без прав на исполнение песен участниц коллектива. В интервью Фонтанке композитор заявил, что экс-солистки группы «пользовались его песнями» и жили в роскоши, когда он «снимал квартиру с тараканами».

Недавно бывшая солистка «Комбинации» Алена Апина обвинила Виталия Окорокова в мошенничестве. Певицу не устроило, что автор многих хитов группы единолично получает всю прибыль со стриминговых сервисов. Композитора возмутило, что артистка, которую он «по старой дружбе» пригласил в коллектив, сейчас «так сейчас благодарит» его.

Музыкант заявил, что участницы группы не должны получать деньги с песен, размещенных на цифровых площадках. Виталий Окороков также добавил, что экс-солистки коллектива «не имеют права что-то запрещать руководителю».

По словам автора хитов «Комбинации», он долгое время скрывал, что 30 лет жил в съемных квартирах, без машины, а в это время Алена Апина и Татьяна Иванова «купались в роскоши» благодаря его песням.

«Я молчал 30 лет о том, что раз в месяц мог себе позволить заправить машину, снимал квартиру с тараканами. А в это время Таня и Лена, знаете, снимали квартиру в Марбелье (Испания), в Лондоне садовника меняли. Они пользовались моими песнями, и вдруг сейчас, в эпоху Интернета, они узнали: оказывается, Окороков стал получать какие-то деньги приличные», — заявил Виталий Окороков.

Композитор также подчеркнул, что может лишить экс-участниц группы прав на исполнение его композиций, из-за чего певицы могут остаться без концертов.

«Они забывают о том, что могут остаться без песен. Я могу написать заявление — сейчас это все быстро делается после Андрея Литягина (композитор „Миража“), Максима Фадеева — и запрещу им петь мои хиты, и концертная деятельность этих барышень встанет под вопрос», — отметил композитор.

Ранее сообщалось о том, что группа «Комбинация» и Алена Апина подняли цены на концерты после выхода сериала о коллективе.