НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 октября 2024, 12:40
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«Я 23 дня провела в реанимации»: приемная дочь Евгения Осина о тяжелом периоде в жизни

Приемная дочь Евгения Осина заявила, что в детстве провела 23 дня в реанимации.
«Я 23 дня провела в реанимации»: приемная дочь Евгения Осина о тяжелом периоде в жизни

© Lomohov Anatoly/East News

Приемная дочь певца Евгения Осина рассказала, что пережила сложный период в детстве, так как испытывала серьезные проблемы со здоровьем. По словам Анастасии Годуновой, исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» заботился о ней и во всем поддерживал ее мать.

«Я 23 дня провела в реанимации. Не было гарантий, что выживу…. Мама долго занималась моим здоровьем, посетила много святых православных мест. Главное, что сейчас все хорошо и все проблемы позади», — разоткровенничалась в беседе со StarHit Годунова.

Сейчас Анастасия развивает карьеру певицы и уже записала кавер на песню Осина «Таня плюс Володя». Девушка подчеркнула, что является обладательницей прав на этот хит.

«Кроме того, я снимаюсь в кино и сериалах, ведь я учусь на актрису. Скоро ожидается несколько премьер с моим участием», — поделилась девушка.

Напомним, Евгений Осин умер шесть лет назад. Последние годы жизни он злоупотреблял алкоголем. 4 октября музыканту исполнилось бы 60 лет.

Ранее Анастасия рассказала об уникальной ситуации на могиле Осина в день его юбилея. Как оказалось, что к большому букету цветов прилетела оса, которая была символом и «фирменным знаком» исполнителя.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:StarHit
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Евгений Осин
воспоминания
новости шоу-бизнеса