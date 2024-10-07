«Я 23 дня провела в реанимации»: приемная дочь Евгения Осина о тяжелом периоде в жизни

Приемная дочь певца Евгения Осина рассказала, что пережила сложный период в детстве, так как испытывала серьезные проблемы со здоровьем. По словам Анастасии Годуновой, исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» заботился о ней и во всем поддерживал ее мать.

«Я 23 дня провела в реанимации. Не было гарантий, что выживу…. Мама долго занималась моим здоровьем, посетила много святых православных мест. Главное, что сейчас все хорошо и все проблемы позади», — разоткровенничалась в беседе со StarHit Годунова.

Сейчас Анастасия развивает карьеру певицы и уже записала кавер на песню Осина «Таня плюс Володя». Девушка подчеркнула, что является обладательницей прав на этот хит.

«Кроме того, я снимаюсь в кино и сериалах, ведь я учусь на актрису. Скоро ожидается несколько премьер с моим участием», — поделилась девушка.

Напомним, Евгений Осин умер шесть лет назад. Последние годы жизни он злоупотреблял алкоголем. 4 октября музыканту исполнилось бы 60 лет.

Ранее Анастасия рассказала об уникальной ситуации на могиле Осина в день его юбилея. Как оказалось, что к большому букету цветов прилетела оса, которая была символом и «фирменным знаком» исполнителя.