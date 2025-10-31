«Welcomе, конечно»: певица Ани Лорак согласилась принять на работу танцоров Татьяны Булановой при одном условии

Певица Ани Лорак заявила о готовности взять в свое новое шоу прославившихся танцоров Татьяны Булановой, которые в последнее время редко выступают с артисткой. Об этом исполнительница сообщила в беседе с Ura.ru.

Однако у Лорак есть для этого одно условие: танцоры Булановой должны пройти кастинг. Звезда рассказала, что сейчас готовит новое концертное шоу, которое, по ее обещаниям, будет грандиозным и полным сюрпризов. Программа также включает и танцевальные номера.

Она призналась, что ее мысли сейчас целиком и полностью посвящены работе, она активно репетирует. По словам певицы, в скором времени начнется кастинг среди танцоров. Ани готова дать работу не только профессионалам.

«Танцевальный кастинг будет для всех желающих, кто хочет поучаствовать в нашем шоу», — объясняет артистка.

Что касается участников труппы поп-звезда 90-х, Каролина согласна найти применения и для них.

«Пожалуйста. Welcomе, конечно. Найдем для любых талантов применение», — смеясь, ответила исполнительница.

