«Мой любимый луковый суп»: 47-летняя Ани Лорак раскрыла секрет крепкого брака с Исааком Виджраку

В Кремлевском дворце состоялся большой гала-концерт звезд шоу «Голоса» и их наставников. На сцене артисты исполняли свои хиты, а за кулисами — отвечали на вопросы журналистов и раскрывали секреты личной жизни. Так, 47-летняя певица Ани Лорак в беседе с mk.ru рассказала, что поддерживает ее брак с Исааком Виджраку.

По словам артистки, все довольно просто. Она и супруг стараются поддерживать высокий уровень отношений при помощи романтики. Не так давно Лорак отдыхала с Виджраку в Париже — столице романтики. Там они наслаждались любимыми блюдами и устраивали друг для друга радостные сюрпризы.

«Мы кушали мой любимый луковый суп, — призналась певица. — Было очень здорово. Просыпаешься в цветах, в шариках… Романтика в моей жизни, слава богу, есть. Я и всем желаю — больше радуйте своих любимых!» — заявила исполнительница.

Ранее сообщалось, что коллеги по шоу-бизнесу назвали Ани Лорак жадной и скрытной. По их словам, артистка любит ходить по чужим праздникам, но на своим при этом почему-то не зовет.