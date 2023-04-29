17:18, 29 апреля 2023
1 мин.
«Взяты на карандаш»: Регина Тодоренко может повторить судьбу Елены Блиновской
Регине Тодоренко грозит судьба Елены Блиновской: подробности.
Деятельность Регины Тодоренко под угрозой. Жена Влада Топалова может повторить судьбу Елены Блиновской, поскольку тоже попала «на карандаш» МВД.
Напомним, что автора «Марафона желаний» обвиняют в неуплате налогов на сумму около 918 миллионов рублей. После дела о Блиновской правоохранительные органы займутся другими блогерами.
В черном списке инфоцыган стоит фамилия не только телеведущей Регины Тодоренко, но и Оксаны Самойловой, Гоар Аветисян, Виктории Бони. Также речь идет о Егоре Булаткине (Крид), Дарье Зотеевой (Инстасамка) и Гусейне Гасанове. Насчитывается около 32 фамилий.
Ранее мы писали, что раскрыты невероятные способы заработка Елены Блиновской.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги: