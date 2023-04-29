«Взяты на карандаш»: Регина Тодоренко может повторить судьбу Елены Блиновской

Деятельность Регины Тодоренко под угрозой. Жена Влада Топалова может повторить судьбу Елены Блиновской, поскольку тоже попала «на карандаш» МВД.

Напомним, что автора «Марафона желаний» обвиняют в неуплате налогов на сумму около 918 миллионов рублей. После дела о Блиновской правоохранительные органы займутся другими блогерами.

В черном списке инфоцыган стоит фамилия не только телеведущей Регины Тодоренко, но и Оксаны Самойловой, Гоар Аветисян, Виктории Бони. Также речь идет о Егоре Булаткине (Крид), Дарье Зотеевой (Инстасамка) и Гусейне Гасанове. Насчитывается около 32 фамилий.

Ранее мы писали, что раскрыты невероятные способы заработка Елены Блиновской.