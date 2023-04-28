Настольная игра за полмиллиона: раскрыты невероятные способы заработка Елены Блиновской

Блогер Елена Блиновская зарабатывала не только на хорошо известном всем «Марафоне желаний». Стоимость настольной игры про исполнение желаний от нее стоит полмиллиона.

О невероятных способах заработков узнал сайт mk.ru.

Игра за полмиллиона включает мягкие фишки, игральные кубики, гигантское поле, упакованные в брендированный чемодан.

У Блиновской есть настольные игры за 150, 250 и 285 тыс. рублей. Колода «метафорических карт» в количестве 72 штук стоит 25 тыс. рублей.

Также предлагается приобрести записанные марафоны о том, как правильно заниматься спортом. За первый месяц придется отдать 1 рубль, а потом – по 990.

Существует вариант подарить приватную консультацию с самой Блиновской. Она будет стоит один миллион рублей.

У блогера есть магазин с разными товарами: наборами для медитаций за 25 тыс. рублей, носками за 12800, спортивными костюмами за 19800, обложками на паспорт за 2700 и другими вещами.

У Блиновской доступны полумарафоны: они представляют собой 10-дневные обучающие программы. Там рассказывают о том, как почувствовать себя уникальной или прогнать мужа с дивана. Данные курсы стоят в пределах 5 тыс.

Ранее мы писали о том, что Блиновской для домашнего ареста выдадут модернизированный браслет.