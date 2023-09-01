«Ушел с сумкой вещей»: Татьяна Арнтгольц проговорилась о разводе

В 2020 году российская актриса Татьяна Арнтгольц вышла замуж за Марка Богатырева. Обычно пара предпочитает не раскрывать общественности подробности из личной жизни, однако в свежем интервью для YouTube-канала FAMETIME TV звезда фильма «Глянец» вспомнила о разводе с бывшим избранником Иваном Жидковым.

Татьяна призналась, что с экс-мужем поддерживает хорошие отношения, к тому же от Жидкова у нее есть дочь Маша, которая прямо сейчас переживает непростой этап, переходный возраст. Девочка захотела переехать к папе, и Арнтгольц поддержала ее в этом решении.

Сама актриса о бывшем супруге отзывается только в хорошем ключе. Во время развода Иван Жидков оставил все имущество ей и дочке, а также, несмотря на скандальную сферу шоу-бизнеса, не стал выносить сор из избы.

«Он ушел с сумкой вещей, ничего не взял. Больше было эмоций с моей стороны, что-то он сделает не так, поведет себя неверно», – поделилась Татьяна Арнтгольц.

Звезда подчеркнула, что испытывает к Жидкову чувство искренней благодарности.

Ранее мы писали, что Наташа Королева преобразилась благодаря Филиппу Киркорову.