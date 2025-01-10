«Взяли и вычеркнули»: Игорь Верник вспомнил, как его заменили Евгением Мироновым
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Игорь Верник вспомнил, как лишился роли из-за Евгения Миронова. Об этом сообщает StarHit.
Игорь Верник рассказал, что еще в начале нулевых его утвердили на роль в фильме Алексея Учителя «Дневник его жены». Актер успешно прошел пробы и успел сняться в нескольких дублях. Однако после начала съемок он решил уехать из Питера в Москву. Спустя некоторое время команда фильма сообщила ему, что съемки пока на паузе.
Через некоторое время выяснилось, что на самом деле вместо Верника на роль взяли другого актера — Евгения Миронова.
«Никто не позвонил, не извинился, не сказал, что поменялась концепция или еще что-то. Взяли и вычеркнули. Замазали краской. Дверь закрыли и повесили амбарный замок. Я был очень расстроен, мне было дико обидно», — рассказал он.
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