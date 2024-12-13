«Взяла в руки телефон, ей стали писать»: вдова Левкина вспомнила, как дочь Ника узнала о смерти отца

Вдова певца Владимира Левкина рассказала о том, как о его смерти узнала их дочь Ника. Женщина дала интервью Ольге Чебыкиной для ее проекта «Не принято обсуждать». Маруся призналась, что наследница стала получать соболезнования в Интернете.

Экс-солиста группы «На-На» не стало 17 ноября 2024 года. Перед этим он оказался в больнице, но верил в то, что скоро вернется домой. Чуда не случилось, мужчина умер. Вдова рассказала о том, что близкие не могли никак рассказать дочери о том, что папы больше нет. Она узнала обо всем, когда сидела в Интернете.

«Когда Ника проснулась и взяла в руки телефон, то не сразу поняла, когда ей стали писать „Никуш, держись, приносим наши соболезнования“. Она отложила телефон, вышла в комнату и увидела наши лица. Никто не знал, как ей сказать. Что случилось, то случилось», – поделилась Маруся.

Женщина отметила, что их с Владимиром наследница очень мудрая. По ее мнению, эта ситуация сделала девочку еще сильнее и мудрее.

Ранее вдова Левкина вспомнила момент, когда узнала о смерти мужа. Она поделилась, что не впала в истерику и выпила стакан воды.