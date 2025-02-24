Взяла в плен: фигуристка Марина Анисина публично обратилась к Никите Джигурде

Анисина и Джигурда поженились в 2008 году, но через восемь лет их брак распался. Однако позже актер назвал развод фиктивным и пояснил, что это было сделано ради заработка 3,5 млн рублей на ток-шоу. В 2021 году пара вновь узаконила свои отношения. Супруги воспитывают сына и дочь.

Ранее Марина Анисина заявила, что заключила с Никитой Джигурдой брачный контракт. По словам спортсменки, она это сделала для своей финансовой безопасности. При этом избранник не поддерживал идею, но согласился. Кроме того, Марина заверила, что все совместно нажитое имущество записано на нее.

Также продюсер Сергей Дворцов рассказал, какие гонорары получает Никита Джигурда. В настоящий момент 63-летний актер, по его словам, ушел в «последний закат», однако гонорары у него от 800 тысяч рублей и выше за одно посещение мероприятия или его ведение.