«Взяла в оборот»: Успенская пытается спасти свою дочь от зависимости

Королева шансона Любовь Успенская очень счастлива, потому что сейчас рядом с ней находится ее любимая дочь Татьяна Плаксина. Ранее звездная наследница имела серьезные проблемы с запрещенными веществами. Но теперь она в ежовых рукавицах матери. Сможет ли такая гиперопека спасти девушку?

Психолог Андрей Зберовский считает, что Успенская приняла правильное решение. Ведь зависимым людям очень сложно быстро вернуться к нормальной жизни.

«На самом деле реабилитация многолетняя. Поэтому, то, что Любовь свою Татьяну, так скажем, взяла в оборот, взяла в постоянный контакт — это единственно правильная стратегия, которая в этих ситуациях возможна. Она показывает и мудрость, и любовь», — рассуждает психолог в беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, наркотики разрушают личность и убивают волу. Поэтому очень важно, что певица находится рядом с дочерью, а не отправляет ее даже в дорогие центры, где врачи будут следить за пациенткой всего пару месяцев, а потом она останется сама с собой.

«Те, кто проходит такое лечение, если не получает какой-то постоянной деятельности, постоянного контакта, потом опять сваливаются в наркотики», — говорит врач.

Зберовский считает, что Успенская находится в таком возрасте, когда может проводить с дочерью максимум своего времени.

«Они сейчас удачно совпали. Периоды жизни, пики жизни. Я как эксперт наблюдаю их совместную деятельность. Нет критики взаимной, есть поддержка», — подытожил врач.

Ранее мы писали о том, что 68-летняя королева шансона получает пенсию в размере 100 тысяч рублей как гражданка США.