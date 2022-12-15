68-летняя Любовь Успенская получает пенсию в размере 100 тысяч рублей как гражданка США

На днях стало известно, что Любовь Успенская все это время живет без российского гражданства, и сейчас она только готовится к его получению. С 1994 года у артистки есть только американский паспорт. Но у этого, как выяснилось, тоже есть свои плюсы. Например, в размере пенсии, которую ей выплачивают в США.

Чтобы законно жить в России, Успенская оформила вид на жительство. Это дает практически те же права, что и гражданство, только с некоторыми исключениями. Певица не может голосовать, избираться на выборах, работать в госструктурах и др. Кроме того, пенсию Любовь получается в США. А минимальный размер выплат пенсионерам там - 503 доллара или около 100 тысяч рублей по текущему курсу.

К слову, отсутствие российского гражданства может также влиять на то, что Любовь Успенская до сих пор к 68-ми годам не получилась звание Заслуженной или Народной артистки РФ.

Ранее стало известно, что певица с нового года решила повысить стоимость своих выступлений. Она обосновала это тем, что теперь дает концерты не одна, а вместе со своей дочерью Татьяной Плаксиной. А две артистки должны получать в два раза больше.