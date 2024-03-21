«Взяла себя в руки»: Юлия Михальчик перестала есть хлебобулочные изделия после вторых родов

Певица Юлия Михальчик в начале марта стала мамой второй раз. Чтобы достичь нормального веса, она отказалась от мучного.

Об этом артистка рассказала в интервью изданию Parents.ru.

«Сразу после родов я взяла себя в руки. На сегодняшний день я отказалась от мучного — не употребляю хлебобулочные изделия», - поделилась бывшая участница проекта «Фабрика звезд» и добавила, что от сладкого отказаться сложно.

Нормальный вес Михальчик – 49-50 кг, сейчас на весах 53. По признанию певицы, возвращаться в комфортный вес она будет «без перегибов».

Личность второго мужа, который стал отцом ребенка, артистка не раскрывает: говорит, что личное должно остаться личным. В прошлый раз публичность не принесла ничего хорошего, отмечает исполнительница.

С первым ребенком Михальчик вышла на сцену через 1,5 месяца после родов. Сейчас она собирается продлить декретный отпуск. Однако концерты и редкие выходы певица все-таки планирует.

«Это моё желание — не засиживаться дома, хорошо выглядеть, иметь возможность выйти в свет», - поделилась Михальчик.

Ранее мы писали о рождении у нее второго ребенка.