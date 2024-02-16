Взяла себя в руки и не впала в депрессию: Наталья Рагозина вернулась к работе после скоропостижной смерти мужа

Чемпионка мира по боксу среди профессионалов Наталья Рагозина лишилась любимого супруга в прошлом году. Первое время спортсменка вела достаточно закрытый образ жизни, но не впала в депрессию, а, наоборот, смогла взять себя в руки и вернуться к работе. Так, на телевидении выходит передача с ее участием, передает StarHit.

Рагозину пригласили сняться в седьмом сезоне шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия». Позже чемпионка высказывалась на этот счет.

«Год назад я думала — соглашаться или нет, так как дочь Настенька была очень маленькой. Муж тогда сильно поддержал: сказал, соглашаться на съемку. В прошлом году случилось трагедия… Сейчас, принимая решение, соглашаться или нет, я вспомнила слова Вадима», — рассказала вдова.

Время от времени Наталья делится с подписчиками подробностями своей семейной жизни. Сейчас она воспитывает дочь Настю. Девочке не было и года, когда ее отец скоропостижно скончался.

Помимо Рагозиной, в шоу «Удивительные люди» снялись: хореограф Евгений Папунаишвили, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев, популяризатор научных знаний Александр Пушной. Все они, и Наталья, стали членами звездного жюри.

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