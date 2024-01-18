passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
НАШ ШОУБИЗ
16:52, 18 января 2024
1 мин.

«Взяла иконку и святую воду»: Газманов и его супруга уехали из России

Олег Газманов решил отправиться со своей супругой на отдых за границу .
«Взяла иконку и святую воду»: Газманов и его супруга уехали из России

© Lomohov Anatoly/East News

Марина и Олег Газмановы отправились на отдых за границу. Об этом супруга артиста рассказала на своей странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Поклонники звезд недоумевают, куда же они пропали. Марина уверила: с ней и Олегом все хорошо. Накануне Крещения 72-летний артист и его супруга отправились в отпуск.

«Сегодня крещенский сочельник: я взяла свечи, иконку, святую водичку. Крепко помолимся сегодня, окунемся в водичку и пораньше спать, чтобы проснуться на восходе. Скучать некогда, я уже придумала целый список всего на завтра», — рассказала жена народного артиста РФ.

Газманов женился на Марине в 2003 году. С будущей женой он познакомился в Воронеже, когда ей было 18 лет. Но их роман быстро завершился, и Марина вышла замуж за Вячеслава Мавроди, брата основателя МММ (крупнейшая в истории России финансовая пирамида — прим. «Страсти») Сергея Мавроди, которому она в 1997 году родила первенца. Но в то время Вячеслав уже находился под арестом, а Марину с ребенком забрал из роддома Газманов. В декабре 2003 года у артиста и его супруги родилась общая дочь Марианна.

Напомним, ранее Олег Газманов признался, что страдает от бессонницы. Подробности читайте в этой статье.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Олег Газманов
жена
супруг
Новости партнеров
О чем говорят