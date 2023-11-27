«Мучаюсь»: Олег Газманов рассказал о своей болезни

Олег Газманов недавно отметил 55-летие своей творческой деятельности. Со стороны артист кажется активным и бодрым, но на самом деле 72-летний певец испытывает большие проблемы со сном.

Артист уже тяжело переносит гастроли и долго после них восстанавливается. Переезды из города в город обычно ночные. Из-за этого у него появились проблемы со сном.

«Бывает, еду в поезде ночью, уставший, но все равно не засыпаю. В самолете тоже не могу уснуть. Днем меня вообще не уложить. Чтобы меня утомить, мне нужно дня три. Только тогда вырубаюсь. А так получается, что на гастролях я фактически не сплю. У меня очень плохо со сном на протяжении очень многих лет», — цитирует его портал PROZVEZD.

Газманов осознает, что такая ситуация не вполне нормальна. Он много раз пытался решить проблему, обращался к врачам, но все без толку. Однако энергии, признается артист, ему пока хватает. Несмотря на усталость, он выходит на сцену и старается работать с максимальной отдачей.

Певец хвастается: несмотря на почтенный возраст, он до сих пор выполняет на сцене спортивные трюки. Для этого каждый день артист делает гимнастику. Список упражнений, который он выполняет, Газманов даже разместил в Интернете для своих поклонников.

Ранее Олег Газманов признался, что на первом концерте заработал всего лишь 60 рублей.