«Взяла аскезу»: Юлия Снигирь поделилась, как достигла идеального тела для съемок в «Мастере и Маргарите»

Актриса Юлия Снигирь рассказала, как добилась идеального тела ради съемок в фильме «Мастер и Маргарита». Отметим, что в эпизоде бала у Сатаны артистка была практически без одежды и показала фигуру во всей красе.

15 февраля Снигирь посетила премьеру сериала «Престиж». Актриса рассказала журналистам, что для максимальной уверенности в кадре отказалась от сахара. Ее комментарий приводит сайт Woman.ru.

«Перед съемками ''Мастера и Маргариты'' у меня не было цели похудеть, но я хотела привести себя в более спортивную форму и очень активно занималась, а также отказала себе в сахаре. Вот тогда я взяла так называемую аскезу на сахар», - поделилась исполнительница главной роли.

При этом Снигирь надеялась, что сцена бала «перепридумается» и одежды на ней будет больше. Она осознавала, что рядом находятся коллеги, которые «делали вид», будто смотрят исключительно в глаза. По признанию актрисы, это был «неловкий момент».

Премьера фильма «Мастер и Маргарита» состоялась в Москве 23 января. Снигирь была на мероприятии с мужем Евгением Цыгановым, также исполнившим в картине главную роль. Для выхода актриса выбрала черное платье, подчеркивающее фигуру. Оно было украшено кристаллами. Платье изготовлено дизайнером Сашей Тереховым, а его стоимость составляет от 350 до 400 тыс. рублей.